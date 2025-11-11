アメリカ連邦政府の予算切れによる政府機関閉鎖の影響で、全米の航空便が10％から20％程度減便となっていることを受け、トランプ大統領が「すべての航空管制官は直ちに仕事に戻れ！！！」と怒りの投稿です。アメリカのトランプ大統領は10日、自身のSNSに「すべての航空管制官は直ちに仕事に戻れ」と呼びかけました。また、職場復帰しなかった場合には「大幅な減給があるだろう」と、脅しともとれる言葉を投げかけました。一方で、