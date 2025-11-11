政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者から誹謗中傷を受けていた奥谷謙一兵庫県議が、2025年11月10日の関西テレビの番組「newsランナー」に出演した。誹謗中傷を受けていた当時を振り返り、「やはり精神的なダメージが大きかったと思う」と打ち明けた。「謝罪とは受け取れないですね。腹立たしいと思います」番組では、立花容疑者が10月、自身のYouTubeで「奥谷様のお気持ちは分からなくはないんですが、もうここは