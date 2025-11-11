国会ではきょう、かつての連立パートナー、公明党が高市総理に物価高対策などについて追及しました。“自由に使える5兆円の恒久財源があれば何に使うのか”との問いに高市総理からは意外な答えが飛び出しました。午後から始まった衆議院・予算委員会。野党が追及したのは、高市政権の物価高対策です。高市総理は早期の実施を目指す施策として、▼1人2万円から4万円の所得減税や、▼ガソリンの暫定税率の廃止までの補助金などをあげ