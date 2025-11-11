中国地方は週明け17日(月)から上空に強い寒気が流れ込み、一気に師走並みの寒さとなる見込みです。急激に寒くなるため、暖房器具や暖かいコートなど用意しておいてください。また、中国山地では雪の交じる所があるでしょう。峠越えなど予定されている方は、車の冬装備も必要となりそうです。週明け17日(月)上空に12月下旬並みの寒気が流れ込む上空1500m付近の寒気の予想を見ると、中国地方は17日(月)にはマイナス4℃〜マイナス5℃