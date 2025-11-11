台風26号が南シナ海を北上中です。まだ沖縄からは離れているものの、先島諸島を中心に風が強まり、波も高まってきています。また、沖縄では台風周辺の湿った空気や前線の影響で大雨が長引くおそれがあり、警戒が必要です。■台風26号 13日には先島諸島に接近おそれ台風26号は11日午後3時現在、南シナ海を北にゆっくりと進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、赤い円の暴風域を伴っていま