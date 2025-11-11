日本学生野球協会の審査室会議が１１日、都内で行われ、高校７件、大学２件の処分が決まった。彦根総合（滋賀）は１年生部員１１人が万引きをしたことから、１０月８日から１１月７日までの１か月、対外試合禁止処分が下された。７月下旬から１０月上旬にわたって、校内にある店舗を含む３店舗で万引き行為が発覚。被害総額は約１０万円とされる。校内の店舗では無人決済機を悪用し、パン１個分の代金しか払わず、３個を持ち