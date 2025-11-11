◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）西十両４枚目・朝乃山（高砂）が初白星をあげた。同６枚目・荒篤山（荒汐）に突かれ、はたかれ土俵際まで下がったが、上手出し投げで逆転。「昨日より見えていた。でも相撲内容は悪い」と振り返った。初日からまさかの連敗発進。「焦りというか、１つ白星がほしかった」と明かしつつ、「勝っておごらず負けて腐らずということを言い聞かせて腐らないようにしようと思った」