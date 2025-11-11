◆がん診療費の5％だけ患者本人が負担嬰児死亡率も1970年の出生児1000人あたり49．5人から2023年には2．5人（OECD平均4．1人）へと大幅に下がった。病院も大きく増え、人口1000人あたりの病床数は0．5床から14床に増加した。鄭〓碩（チョン・ギソク）健保公団理事長は「病院・医師の増加率は人口増加率よりはるかに高かった。国民の医療接近権が大きく変わった」と説明した。歩行中に腹痛になれば5分以内に専門医に会うことができ