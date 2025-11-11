中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した11月第1週の投票結果が出た。◇11月第1週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はHebi（ヘビ）最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、先月20日ミニ2集『Human Eclipse』を発売したHebiが占めた。ファン投票80％とストリーミングデータ20％で選定する該当投票でHebiはファン投票15万2802票とス