５日、長沙県開慧村の田んぼに置かれた稲わら。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙11月11日】中国湖南省長沙市長沙県でこのところ、稲刈り作業とわらの回収利用が加速している。稲わらを飼料や培地基材、肥料などとして活用することで資源に変え、焼却による環境への影響を避ける。地元には稲わらの収集・貯蔵・輸送センター2カ所、収集・貯蔵拠点17カ所が整備されており、県内の主な農業地域をカバーしている。５日、長