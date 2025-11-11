元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と11日に都内で会見を開き、婚約したことを発表した。乃木坂46 1期生の同期からも多くの祝福の声が寄せられている。【動画】中村橋之助＆能條愛未、電撃婚約発表でラブラブ会見2人の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことだったといい、4年半の交際を経て婚約。来年初夏に挙式披露宴を行う予定だという。会見では、“梨