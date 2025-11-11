マルホン胡麻油の竹本油脂が、創業300周年を記念したPRイベントを開催します。2025年11月15日(土)と16日(日)の2日間、JR東京駅改札内のイベントスペース「スクエア ゼロ」にて実施。「賛否両論」笠原将弘さん考案メニューの試食会や、ごま油が当たる抽選会、記念セットのサンプリングなどが行われます！ 竹本油脂 創業300周年記念イベント 竹本油脂300周年記念イベント「感謝のマルホン胡麻油サンプリング」