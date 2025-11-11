SnowMan向井康二が11日、森崎ウィンとダブル主演した映画「（LOVESONG）」（監督チャンプ・ウィーラチット・トンジラー）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。兄が観賞したほか、母は8、9回くらい劇場に見に行っているといい「毎日写真が送られてきますよ。友達とかと行くんですよね。行くメンバー変えたり」と話した。さらに父とも見に行っており「オトンも泣いてくれたらしい」と明かした。劇中ではキスシーンもあ