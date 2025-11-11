阪神・西純が11日の中日との練習試合（高知市春野）の9回に代打で出場し、見逃し三振で野手デビューをした。試合後、評価を求められた藤川監督は「どうなんでしょうね、1打席で。今日は緊張しただろうし。だけど、（打席の）数を与えてもらえるような練習態度ではあると思いますよ。1軍もそうだし2軍もそうだし、打席に立ちたいバッターはたくさんいる。そこまでの競争がありますから。そういう意味では、あの打席がもらえるよ