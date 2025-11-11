カリフォルニアくるみ協会 日本代表事務所が、「木になるオメガ3カリフォルニアくるみレシートキャンペーン」を、2025年12月3日(水)まで開催しています。対象商品を300円(税込)以上購入したレシートで応募でき、抽選でデジタルギフトなどが当たります。くるみに豊富に含まれるオメガ3脂肪酸や、その魅力についてもあわせて紹介します！ カリフォルニアくるみ協会「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペ