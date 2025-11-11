ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１１日発表した２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前年同期比２・９倍の２兆９２４０億円と、中間期としては過去最高となった。対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩなど、投資先の企業価値が上昇したことが寄与した。