高知市高須の国道沿いで畑一面に咲いたコスモスが見頃を迎え、訪れた人が写真を撮るなどして秋の景色を満喫していました。さわやかな風に揺れる白やピンクのコスモス。高知市高須の国道55号、南国バイパス沿いでは約10ヘクタールの畑にコスモスの花が咲き今、見頃を迎えています。こちらコスモス畑は通りかかった人に秋の花を楽しんでもらおうと、稲刈り後の9月に田んぼに種をまくなど、毎年地元のコメの生産者などが手入れ