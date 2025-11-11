改正道路交通法施行に伴い、電動キックボードは特定小型原動機付自転車として免許不要で16歳以上から利用可能となった。だが、導入当初からマナー違反や交通違反、事故が多発し、社会問題ともなっている。◆「もう、やってらんない」タクシー運転手の怒りと嘆き都内で10年以上の経験を持つベテランタクシー運転手、Aさんのぼやきは止まらない。「営業所に戻ると、電動キックボードとの事故報告がほぼ毎日のようにあるんだ。乗