SNSの利用者数は増加する一方で、もはや国民のほとんどがそれらの情報サービスの恩恵を受けていると言っても過言ではありません。一方、SNSにまつわる様々な問題が露呈していることも大きな問題となっています。そのSNSが良好だった二人の関係を裂くきっかけとなりました。一体何がおこったのでしょうか。◆出会いは「乗り鉄」から都内の本社に異動となった細川さん（28）は、入社時に配属された研究職から営業サポート