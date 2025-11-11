イスラエルとイスラム組織ハマスによる合意から1か月、散発的な攻撃が続くものの、パレスチナ自治区ガザ地区の停戦はかろうじて維持されている。双方に深い傷を残した紛争は果たして終着を迎えるのか。いまだに緊張状態が続くパレスチナを巡る問題、その当事者の声をジャーナリストのタカ大丸氏がレポートする。◆ガザで飢餓を体験した元人質の証言「491日間、私はガザで飢えていました。当初は1日2食でしたが、6か月後から1食に