急逝の日テレ菅谷大介アナウンサーを追悼した小橋建太(C)Getty Images日本テレビは11月10日に、菅谷大介アナウンサーが8日に死去したと発表。53歳だった。2022年に1月にすい臓がんと診断され、同年8月に公表していた。菅谷さんは五輪や箱根駅伝など、スポーツ実況でも活躍。同局の「全日本プロレス中継」「プロレスリング・ノア中継」なども担当した。【写真】日テレ菅谷アナと「ノーフィアー」ポーズを決める小橋建太を見る