息子などになりすまして、岡山市北区に住む82歳の女性から現金150万円をだまし取った疑いで住居不定の男がきょう（11日）逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市淀川区生まれで住所不定無職の男（41）です。 警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀して、息子などになりすまして岡山市北区の女性（82）から現金をだまし取ろうと考え、先月(10月)13日ごろから17日までの間、息子や証券会社の社員になりすまして