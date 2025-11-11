ソニー銀行は11月20日から、ソニーフィナンシャルグループの東京証券取引所プライム市場上場を記念し、住宅ローン借換えキャンペーンを実施する。住宅ローン借換えキャンペーン対象期間は、2026年4月30日まで。住宅ローンの借換えを変動セレクト住宅ローンで借入することが条件となる。新規購入は対象外。団体信用生命保険の加入が「基本団信」「がん団信50」の場合、適用金利から0.1%引き下げる。団体信用生命保険の加入が「ワイ