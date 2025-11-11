三菱地所と鹿島建設、ヒルトンは、「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」を2026年4月1日に開業すると発表した。建物は地上12階建て、客室は7タイプ306室。ゲストルームとデラックスルームは広さ35平方メートルで、55インチテレビやUSBポートを備え、レインシャワーも完備する。ワーケーションにも対応した環境を整えている。スイートルームは3タイプで全20室。10階には最も広い、広さ102平方メートルの「キングキャノピース