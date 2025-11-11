■副業で始めた結婚相談所が半年で廃業近年、結婚相談所はフランチャイズや副業での参入が相次いでいます。その一方で、短期間で廃業に追い込まれる事業者も少なくありません。写真＝iStock.com／Docinets Vasil※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Docinets Vasil「副業で始めるには甘くなかった」こう語るのは、2022年に開業し、約半年で廃業に至った清水さん（仮名）です。システムエンジニアとして働く傍ら、「土日にで