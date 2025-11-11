米沢市によりますと、11月11日（火）午後3時40分ごろ、米沢市芳泉町地内でクマ1頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】住宅街でクマ目撃米沢市芳泉町市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市は近くを通過する際は注意するよう呼びかけています。