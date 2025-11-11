政府は近くまとめる総合経済対策に、電気・ガス料金の補助や「おこめ券」の活用などを盛り込むことを検討しています。野党側は、この物価高対策をめぐり追及を強めています。野党側は、政府が打ち出している物価高対策について「まだ具体策が見えてこない」などと批判しています。国民民主党田中健議員「ガソリン減税また電気ガスへの補助というのは明確にしておりますが、それ以外はまだまだ具体的な姿が見えてきていませんが、