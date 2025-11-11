女優の水野美紀（51）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。護身術を身につけていることを明かした。変わった特技について聞かれた水野は、「特技というか、護身術を昔習った」と切り出し、「イスラエルに行って、クラヴマガっていうイスラエルの軍隊の人達が習う護身術を、番組で習ったことがあって」と振り返った。「それ以来、割と人間の急所を把握しておいたりとか、いつも常に頭の