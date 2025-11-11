自民党の外交部会と外交調査会の合同会議であいさつする小林政調会長＝11日午後、東京・永田町の党本部自民党の小林鷹之政調会長は11日、党本部で開かれた外交部会と外交調査会の合同会議で、高市早苗首相の台湾に関する国会答弁を巡る中国の薛剣駐大阪総領事によるX（旧ツイッター）への投稿を批判した。「中国の対応に進展がない場合、ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）指定を含む毅然とした対応を政府に求めた