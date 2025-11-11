「Perfume（パフューム）」のあ〜ちゃんこと西脇綾香さん人気女性グループ「Perfume（パフューム）」のあ〜ちゃんこと西脇綾香さん（36）が結婚したことを11日、自身のインスタグラムで発表した。相手は「心から応援してくれているファンの人」で、「ファンの人と結婚することは私の夢でした」などとしている。パフュームは、あ〜ちゃん、かしゆか（樫野有香さん）、のっち（大本彩乃さん）の3人組で、1999年に広島で結成。今