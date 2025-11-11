札幌市の円山動物園の周辺にある住宅街では、１１月１０日夜から１１日朝にかけて、クマの足跡が多く見つかっています。この影響で、付近にある円山公園がこれまでで初めて全面閉鎖となっています。雪の上に点々と続くクマの足跡。５本指の跡がはっきりわかります。さらに、付近の住宅の柵はクマによって壊されてしまっています。午前８時ごろ、札幌市中央区円山西町１０丁目付近で、住民から「ヒグマと思われる足跡が山の方向に続