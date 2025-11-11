「侍ジャパン強化合宿」（１１日、宮崎）阪神の森下翔太外野手が打撃練習終了後にロッテ・西川史礁外野手とベンチで打撃談義をかわすシーンがあった。同じ右打ちの外野手。森下が腰の使い方などをアドバイスすると、西川も実践。さらに満面の笑みで談笑するなど、関係の良さをにじませた。昨年３月に京セラドームで行われた欧州代表との強化試合では、当時大学生だった西川を森下が先輩として優しくアテンド。“先生役”と