あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「extra large」の略語は？「extra large」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「extra large」が「特大サイズ」であることから答えを導けます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「XL」でした！XLは「extra（エクストラ）」をXで表示したもの。ちな