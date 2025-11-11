軽自動車の新基準を提案ダイハツは「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代軽ワゴン「K-VISION（ケイ・ビジョン）」を世界初公開しました。このモデルは、軽自動車として初めてストロングハイブリッドを搭載し、充電不要でありながら電動車の魅力を実現する「軽自動車の新スタンダード」を提案するコンセプトカーです。ダイハツ「K-VISION」のインテリア（ジャパンモビリティショー2025）【画像】超カッコいい！ こ