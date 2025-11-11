『サトシ・ナカモトはだれだ？世界を変えたビットコイン発明者の正体に迫る』（ベンジャミン・ウォレス 著／小林啓倫 訳）河出書房新社僕が『ニムロッド』というビットコインをメインモチーフに据えた小説で、芥川賞を受賞したのが2019年の事、その頃のビットコイン1枚の価格は40万円ほどだったと記憶している。それが、2025年10月現在では1700万円を超えている。せっかくだからその賞金でビットコインを買うべきだった。ビッ