愛する彼女が寝る間も惜しんで勉強する受験生だったら、「がんばれ」以外に、どんな言葉をかけると喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「受験勉強中の彼女を励ます応援メッセージ」をご紹介します。【１】「来年の今ごろ、志望校に通ってるお前の姿が浮かぶよ」と成功をイメージさせる「誰かが未来を確信してくれることほど、励まされることはないです」（10代女性）とい