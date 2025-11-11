札幌テレビ放送（ＳＴＶ）は１１日、北海道の未来を考え、未来に挑む人を応援し、ひとりひとりが自分の未来を思い描くための１週間「ＳＴＶみらいＷＥＥＫ」（１１月２４〜３０日）のスペシャルアンバサダーに元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が就任したことを発表した。ＳＴＶの各番組が「みらい」をテーマに企画を放送。２８日午後７時からは松岡を迎えた特番「恐竜発掘アドベンチャー〜掘り出せ！みんなのみらい〜」を、２９日には報