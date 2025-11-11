福岡県福津市の県立水産高校などの生徒たちが、55日間の航海実習を終え帰ってきました。11日、生徒たちが実習で捕った8トンを超えるマグロやカジキが水揚げされました。 ■平山翼記者「実習を終えた生徒たちが真剣なまなざしを送る先には、大量のマグロ。続々と水揚げされていきます。」実習船で帰ってきたのは、県立水産高校などの生徒あわせて54人です。2か月近い航海実習で、生徒たちは船の操縦やハワイ沖でのマグロの「はえ