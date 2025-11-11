スーパー戦隊シリーズ終了の報道によって出身俳優たちがクローズアップされたが、雑誌の表紙にひっぱりだこの桃月なしこもその一人。2020年に『魔進戦隊キラメイジャー』への出演以降、俳優としてのキャリアを着実に歩みながら、雑誌グラビアでも目を見はる活躍を見せてきた。彼女はどんな心境でカメラの前に立ちつづけているのか。表紙および巻頭を飾ったグラビアムック「PARADE（パレード）」2025秋号の撮影直後に語り明かした