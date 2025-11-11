【書評】『痛いところから見えるもの』／頭木弘樹・著／文藝春秋／1870円【評者】堤未果（国際ジャーナリスト）痛みについて知ることが、一体何の役に立つのだろう？そんな好奇心から手に取ったこの本が、思いもかけず深い気づきをくれた。私たちは常日頃、「痛みに耐えると偉い」と褒められ、「人の痛みをわかることが優しさ」だと諭される。比叡山の修行僧たちは、痛みを経験することで悟りを開く。だが、本当にそうだろう