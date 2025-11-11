もしあなたが気になっている男性に、明らかに恋愛対象とは思われていないと感じられる言葉をかけられてしまったら……どうしますか？今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆「うちのおばあちゃんに似てる」と後輩に言われて藤田舞子さん（仮名・31歳／会社員）は、最近部署に配属されたばかりの後輩・山本くん（仮名・26歳）に癒されています。「山本くんはのんびりした性格で、明るく穏やかでどこ