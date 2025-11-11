ネット空間で圧倒的な影響力を持つといわれる政治家・立花孝志容疑者（58才）が名誉毀損容疑で逮捕された。虚偽の内容を街頭演説やSNSで繰り返し発信したことを問われてのことで、認否は明らかにされていないが、発言した事実は争わないと供述していることが伝えられている。臨床心理士の岡村美奈さんが、政治のリーダーからデマゴーグへ変化し、その結果、起きたことについて解説する。【写真】前を見据えたまま！送検される立