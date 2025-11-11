江戸の大関より土地の三段目…。相撲には番付に関係なく地元出身力士を応援する文化があるが、年に一度の九州場所もご多分に漏れずご当所力士が注目される。幕内の土俵入りで平戸海、義ノ富士、正代、美ノ海、佐田の海などは大きな声援を受けて土俵に上がる。特にまだ髷が結えずにチョンマゲの入幕3場所目で、新四股名で臨む熊本出身の義ノ富士（草野から改名）には横綱に匹敵する声援が送られた。【写真】デヴィ夫人はマス席だ