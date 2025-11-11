俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。家族との時間を過ごす自然体のプライベートショットを披露した。【別カット】「彼氏感半端ない」グラス片手にカメラ目線の佐野勇斗佐野は「・家族でご飯・インライ中に母親が作ってたスイートポテト・さくてん」のコメントとともに、飲食店でグラスを手にするショットや、愛犬との2ショットなどさまざまな写真を計7枚アップした。