2008年（平成20年）9月14日、アメリカ投資銀行4位であったリーマン・ブラザーズの経営破綻が決定的になりました。これを契機に世界的な金融・経済危機が発生し各国の経済は大きな打撃を受けました。（アーカイブマネジメント部森 菜採）【写真を見る】住宅バブルで建築ラッシュ時のアメリカ発端はサブプライム住宅ローン問題約1年前からその兆候は、すでに現れていました。信用度の低い人（サブプライム層）でも住宅を購入できる