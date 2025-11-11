俳優の吉瀬美智子さんが11日、自身のInstagramを更新し、撮影のクランクイン前に、ヘアサロンへ行き、新しい髪型の画像を公開しました。【写真を見る】【吉瀬美智子】クランクイン前にヘアサロンへ髪型を公開「前髪無いと年齢上がる気がするなぁ〜」ベージュ系のトップスを着用した吉瀬さんの髪型は、短めにカットした茶髪で、前髪を自然に分け、額を広めに出したスタイルです。吉瀬さんはこの新しいヘアスタイルについて、「前