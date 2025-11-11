黒澤明監督の映画をはじめ、舞台やテレビで活躍した俳優の仲代達矢さんが肺炎で亡くなっていたことがわかりました。92歳でした。【写真を見る】俳優・仲代達矢さん 肺炎のため死去 92歳 「無名塾」立ち上げ俳優育成、2015年には文化勲章受章も仲代さんは1932年、東京都出身です。黒澤明監督の「影武者」や「乱」で主演をつとめるなど、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍しました。1975年には、若い俳優の育成を目