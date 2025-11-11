黒澤明監督作品など数々の名作に出演した名優・仲代達矢さんが、92歳で逝去した。役者70周年のインタビューでは、「役者は声・動作・姿が基本」と語り、卒寿を前に舞台への情熱を燃やし続けていた。そんな珠玉のインタビューを再公開する。【貴重写真】舞台の本番直前、楽屋で準備をする仲代達矢（初出：「週刊文春」2021年12月16日号※日付、年齢等は公開時のまま）◆◆◆「我が役者人生」今もなお舞台に立ち続ける、日本屈