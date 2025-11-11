高市総理は11日の衆議院予算委員会で、自民党の派閥の裏金問題について「決着済みだと決して思ってない」と述べました。公明党中野洋昌 前国交大臣「いつまで経ってもこの（裏金）問題、けりがつかない。説明責任をしっかり果たす必要があると思います。また全容解明をしていく必要もあると思います。どう対応されるのか総理にお伺いをいたします」高市総理「私もこの問題が決着済みだとは決して思っておりません。政治とお