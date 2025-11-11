着け心地の軽さと補整力を両立したHEAVEN Japanの人気ブラ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」から、冬の新色ブルーグレーが登場しました。ふんわりとした優しさとクールな印象を併せ持つ大人のカラー。加齢や授乳などによる体形変化にも寄り添いながら、美しいバストラインを叶えます。80万枚を超える販売実績を誇る実力派ブラで、この冬はインナーから自信をまとってみませんか♡